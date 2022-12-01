Друг за дружкой: супруги попались пьяными за рулём

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В селе Ержово Рыбницкого района остановили автомобиль «Тойота». За рулём находился 43-летний мужчина. При проверке документов милиционеры обратили внимание на запах алкоголя, исходивший от водителя. Опьянение подтвердил алкотестер. Мужчина был привлечён к ответственности, а автомобиль передали родственникам.

Однако спустя несколько часов эта же машина вновь попала в поле зрения инспекторов. На этот раз за рулём находилась 45-летняя женщина. Как выяснилось, супруга мужчины тоже была с признаками алкогольного опьянения, к тому же управляла транспортным средством без водительских прав, пишет mvdpmr.org.

На имя женщины составили протокол. Ей грозит штраф или арест на срок до 15 суток.

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