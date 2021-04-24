Друг познаётся в беде! Додон поблагодарил Путина от лица всего молдавского народа (ВИДЕО)

Друг познаётся в беде! Додон поблагодарил Путина от лица всего молдавского народа (ВИДЕО)

Игорь Додон лично поблагодарил Владимира Путина за решение предоставить нашей стране внушительную партию «Спутника V». Председатель ПСРМ отметил, что братский народ России в очередной раз продемонстрировал солидарность с народом Молдовы.

Такой объём вакцины смог попасть в РМ только по личному распоряжению Президента Российской Федерации. Владимир Владимирович, большое спасибо от всего молдавского народа! Как говорится, друг познаётся в беде. Вы были с нами год назад, когда здесь же приземлился российский самолёт с первыми тестами из Китая. Сегодня первая вакцина поступила в Молдову тоже вашим самолётом, – сказал он.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md