Друг познаётся в беде! Додон поблагодарил Путина от лица всего молдавского народа (ВИДЕО)

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Игорь Додон лично поблагодарил Владимира Путина за решение предоставить нашей стране внушительную партию «Спутника V». Председатель ПСРМ отметил, что братский народ России в очередной раз продемонстрировал солидарность с народом Молдовы.

Такой объём вакцины смог попасть в РМ только по личному распоряжению Президента Российской Федерации. Владимир Владимирович, большое спасибо от всего молдавского народа! Как говорится, друг познаётся в беде. Вы были с нами год назад, когда здесь же приземлился российский самолёт с первыми тестами из Китая. Сегодня первая вакцина поступила в Молдову тоже вашим самолётом, – сказал он.

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