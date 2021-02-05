“Дримтим” Натальи Гаврилицэ: опубликован список кандидатов в министры (ФОТО)

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Он появился на официальной странице ПДС в соцсети.

Так, кандидатом в министры здравоохранения, труда и социальной защиты выдвинута советница Майи Санду Алла Немеренко. На должность министра финансов предлагается Розалина Албу, а главы МИДЕИ – депутат ПДС Михай Попшой. Кандидатом на должность министра обороны выдвинут Анатолие Носатый, министра образования, культуры и исследований – Анатолие Топалэ, министра внутренних дел – ещё одна советница Майи Санду, Анна Ревенко.

На должность министра юстиции выдвинут депутат ПДС Сергей Литвиненко, а вице-премьером по реинтеграции предложили стать бывшему главе ЛДПМ, экс-руководителю Центра НАТО в Молдове Виорелу Чиботару. На должность министра сельского хозяйства предлагается Ион Лука, а министра экономики – генеральный секретарь аппарата президента Андрей Спыну.

Отметим, что сегодня Игорь Додон подтвердил, что депутаты ПСРМ не будут голосовать за правительство Натальи Гаврилицэ.

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