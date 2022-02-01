Драка в Страшенах: сельчанин госпитализирован в тяжёлом состоянии

0

Инцидент произошёл накануне в селе Кодрянка Страшенского района.

Как пишет deschide.md, 48-летний мужчина распивал алкоголь с 23-летним односельчанином. В какой-то момент между ними произошёл конфликт. В результате младший нанёс старшему приятелю несколько ударов по голове.

Пострадавшего доставили в больницу в тяжёлом состоянии. Нападавшего задержали, все обстоятельства случившегося выясняются.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.