Драка в Страшенах: сельчанин госпитализирован в тяжёлом состоянии

Драка в Страшенах: сельчанин госпитализирован в тяжёлом состоянии

Инцидент произошёл накануне в селе Кодрянка Страшенского района.

Как пишет deschide.md, 48-летний мужчина распивал алкоголь с 23-летним односельчанином. В какой-то момент между ними произошёл конфликт. В результате младший нанёс старшему приятелю несколько ударов по голове.

Пострадавшего доставили в больницу в тяжёлом состоянии. Нападавшего задержали, все обстоятельства случившегося выясняются.

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