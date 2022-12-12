Драка с поножовщиной в Чадыр-Лунге: один мужчина в больнице, другой – в изоляторе

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Правоохранители задержали 57-летнего жителя Чадыр-Лунги, который ранил ножом мужчину. Инцидент произошел в воскресенье в одном из питейных заведений города.

32-летнего потерпевшего госпитализировали. Подозреваемого задержали вскоре после того, как он сбежал с места происшествия.

Задержанный ранее уже привлекался к уголовной ответственности. На этот раз ему грозит от 3 до 7 лет лишения свободы.

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