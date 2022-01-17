Драка пьяных женщин в Новых Аненах: одна в больнице, другая – в изоляторе

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Инцидент произошёл накануне в селе Пухэчень Новоаненского района.

По данным полиции, накануне женщины в возрасте 35 и 58 лет вместе употребляли спиртные напитки. Между ними вспыхнула ссора. Тогда 58-летняя сельчанка схватила топор и избила собутыльницу его рукояткой. Пострадавшую госпитализировали, а подозреваемая была задержана на 72 часа, передаёт publika.md.

Во время допроса женщина признала свою вину. Ей грозит до 20 лет тюрьмы.

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