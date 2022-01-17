Драка пьяных женщин в Новых Аненах: одна в больнице, другая – в изоляторе

Драка пьяных женщин в Новых Аненах: одна в больнице, другая – в изоляторе

Инцидент произошёл накануне в селе Пухэчень Новоаненского района. 

По данным полиции, накануне женщины в возрасте 35 и 58 лет вместе употребляли спиртные напитки. Между ними вспыхнула ссора. Тогда 58-летняя сельчанка схватила топор и избила собутыльницу его рукояткой. Пострадавшую госпитализировали, а подозреваемая была задержана на 72 часа, передаёт publika.md.

Во время допроса женщина признала свою вину. Ей грозит до 20 лет тюрьмы.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране. 

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md