Драка довела до больницы: пенсионер пострадал от кулаков пьяного приятеля

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О 72-летнем мужчине из Рыбницкого района, доставленном в больницу, в милицию сообщили медики. У пациента диагностировали перелом носа и множественные гематомы лица.

Как выяснили правоохранители, вечером к пенсионеру зашёл сосед. Распивали вино. В ходе застолья между односельчанами возник конфликт, который перерос в драку.

Разнимала товарищей сожительница хозяина дома. Она и вызвала скорую помощь: пострадавшего госпитализировали.

Ни один из участников ссоры так и не смог пояснить, что же стало причиной драки. За рукоприкладство 54-летнему мужчине придётся ответить перед законом.

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