Драгоценный груз: молдаванин спрятал в своём авто золотые украшения

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Сотрудники КПП “Костешты-Стынка” остановили для проверки автомобиль Mercedes-Benz Vito. Водитель-молдаванин возвращался домой из Российской Федерации.

При проверке в машине обнаружили посылку, а в ней – ювелирные изделия из золота. 35-летний автовладелец не задекларировал украшения, пишет unimedia.info.

Изделия конфисковали и направили на экспертизу. Все обстоятельства выясняются.

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