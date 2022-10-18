Драгоценный груз: молдаванин спрятал в своём авто золотые украшения

Драгоценный груз: молдаванин спрятал в своём авто золотые украшения

Сотрудники КПП “Костешты-Стынка” остановили для проверки автомобиль Mercedes-Benz Vito. Водитель-молдаванин возвращался домой из Российской Федерации.

При проверке в машине обнаружили посылку, а в ней – ювелирные изделия из золота. 35-летний автовладелец не задекларировал украшения, пишет unimedia.info.

Изделия конфисковали и направили на экспертизу. Все обстоятельства выясняются.

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