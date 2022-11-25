Драгалин о слитых переписках госчиновников: Прокуроры заняты и не будут тратить время на чтение десятков тысяч сообщений

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Антикоррупционная прокуратура не будет изучать слитые в Сеть переписки государственных чиновников. Глава учреждения Вероника Драгалин говорит, что прокуроры заняты расследованием дел о коррупции и не станут отрываться от них для чтения десятков тысяч сообщений, подлинность которых не доказана. Заявление было сделано в рамках передачи на частном телеканале.

Учреждение ознакомится с темой так называемых дискуссий высокопоставленных лиц только в том случае, если те подадут жалобы по этому поводу, а сам по себе веб-сайт, на котором размещаются переписки, не является аргументом для начала расследования.

– Утечка информации – как с аккаунтов частных лиц, так и с аккаунтов высокопоставленных чиновников – незаконна. Веб-сайт, на котором публикуются эти данные, не имеет доказательного качества, потому что мы не можем проверить его подлинность. Если мы не знаем, кто создал веб-страницу, как на ней появляются сообщения, кто может добавлять или удалять их, это не доказательство. Это не значит, что каждое слово, написанное на этой странице, – свершившийся факт, – отметила Вероника Драгалин, передаёт ipn.md.

Напомним, что ранее в публичном пространстве появились якобы переписки министров юстиции, экономики и главы МВД, а также советника президента и экс-депутата ЛДПМ. Некоторые из них частично подтвердили подлинность бесед.

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