Драгалин: Не вижу причин подавать в отставку

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Глава Антикоррупционной прокуратуры Вероника Драгалин не намерена уходить в отставку в связи со скандалом с утечкой информации в Telegram. Она говорит, что поскольку достоверность появившейся в Telegram информации не доказана, нет оснований считать сфальсифицированным конкурс, по результатам которого она возглавила учреждение.

– Я не ухожу в почётную отставку. Хотела бы увидеть пример того, что кто-то уволился из-за утечки в Telegram, о которой мы до сих пор не знаем, правдива ли она или нет. Я участвовала в конкурсе, на котором надо было представить информацию о себе, комплексный план менеджмента моих намерений. Была комиссия из пяти человек, трое из которых – из-за пределов страны. Я победила с наивысшим баллом. После этого я участвовала в ВСП в публичном интервью. Все могут увидеть моё интервью и интервью других кандидатов. Я не считаю, что это был сфальсифицированный конкурс, и я не вижу причин подавать в отставку, – заявила Вероника Драгалин в эфире передачи на частном телеканале, передаёт ipn.md.

Более того, глава Антикоррупционной прокуратуры отметила, что учреждение тратит драгоценное время на рассмотрение мелких коррупционных дел, из-за чего крупные простаивают. По словам Вероники Драгалин, уже разработан план реструктуризации Антикоррупционной прокуратуры и НАЦ, чтобы возглавляемое ею учреждение сосредоточило все свои ресурсы на делах о крупной коррупции.

Вероника Драгалин возглавила Антикоррупционную прокуратуру 1 августа 2022 года, после того как 7 июня Высший совет прокуроров признал её победительницей конкурса на должность руководителя учреждения. Вероника Драгалин ранее работала помощником прокурора в отделе по борьбе с коррупцией и гражданским правам прокуратуры США по центральному округу Калифорнии в Соединённых Штатах Америки.

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