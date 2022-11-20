Драгалин не собирается подавать в отставку и настаивает на прозрачности выигранного конкурса

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“Я заняла эту должность по итогам жёсткого и прозрачного конкурса, в котором я участвовала, потому что действительно хочу помочь своей стране. Мне никто не обещал и не гарантировал, что я стану победителем”, – заявила глава Антикоррупционной прокуратуры Виорика Драгалин. Она говорит, что намерена выполнять работу в качестве прокурора, и считает, что “коррупционеры это уже прекрасно поняли и встревожены, даже напуганы”.

– У меня были публичное интервью и досье, представленное комиссии с представителями гражданского общества и молдавской прокуратуры, а также экспертами из других стран: Румынии, США и Латвии. Все они проанализировали моё образование, мою подготовку в качестве прокурора, мой опыт и экспертизу в США, мой план управления и мои аргументы в отношении борьбы с коррупцией в Республике Молдова. Отборочная комиссия поставила мне 9,8 балла (по сравнению с 7; 7,4 и 8,4 баллами других кандидатов), – утверждает Виорика Драгалин.

Она также опровергла обвинения в том, что получила эту должность, потому что её родители спонсировали правящую партию.

– Мои родители сделали два пожертвования ПДС банковским переводом во время избирательных кампаний 2020 и 2021 годов по 1000 долларов каждое. Это не является незаконным финансированием партии, это пожертвования в разрешённых законом пределах. Речь идёт о 2000 долларов. Думаете, этого достаточно, чтобы купить должность главного прокурора АП? Этот пост бесценен, его невозможно купить, – добавила Виорика Драгалин.

Напомним, ранее достоянием общественности стали переписки министра юстиции Серджиу Литвиненко, из которых становится ясно, что результаты конкурса на замещение должности главы АП были подтасованы. В связи с этим фракция БКС потребовала аннулировать итоги этого, а также других конкурсов в системе юстиции.

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