Дождливый уикенд: чего ждать от погоды в Молдове

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По сообщению синоптиков, в выходные дни, 1 и 2 августа, жара немного отступит. Температура воздуха составит 23-28 градусов днем ​​и 13-18 градусов ночью. Сегодня ожидаются дожди с грозами по всей территории страны.

В то же время Государственная гидрометеорологическая служба объявила до 6 августа “желтый” код в связи с чрезвычайной пожарной опасностью. В этот период сохранится чрезвычайная пожарная опасность (V класс) природного характера и угроза возгорания лесополос и сельскохозяйственных культур, передаёт moldpres.md.

В связи с этим спасатели и лесники предупреждают, что возможно возгорание сельскохозяйственных угодий, складов с кормами, зон лесной растительности, домов и хозяйственных пристроек. Соответствующие службы призывают население избегать использования открытого огня вблизи данных объектов и ограничить выполнение работ, создающих благоприятные условия для возникновения пожара путем выделения легко испаряющихся веществ или чрезмерного нагрева.

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