Дождливые, но тёплые выходные ждут жителей Молдовы

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По прогнозам синоптиков, в субботу и воскресенье по всей стране пройдут обильные осадки, возможны грозы. В то же время температура воздуха поднимется до +28 градусов.

В субботу, 19 июня, в центральных районах страны температура воздуха составит от +21 до +24 градусов днём и от +14 до +17 ночью. А в воскресенье днём столбики термометров поднимутся до +28 градусов.

Следующая неделя, по прогнозам синоптиков, тоже начнётся с дождей и гроз. Температура воздуха при этом будет только повышаться. Так, во вторник, 22 июня, ожидается до +30 градусов.

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