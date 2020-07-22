Дождёмся ли мы инвесторов?

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Стоит ли Молдове ждать серьёзных иностранных инвестиций? М. Бурлак, Леово

– Сегодня Молдове не приходится рассчитывать на щедрый приток иностранных финансов, так что стране придётся довольствоваться малым, полагаться на собственные силы и ценить любые приходящие в страну ресурсы в виде помощи или кредитов, – комментирует экономический эксперт Александр Муравский. – Что касается прямых иностранных инвестиций, то здесь у нас и в лучшие времена было не всё благополучно, а сейчас, в моменты экономического кризиса во всём мире и политического – в самой Молдове, рассчитывать на них тем более не приходится. В нынешней ситуации, я думаю, эта страница пока временно закрыта и никаких особых подвижек не ожидается. Прямых иностранных инвестиций практически не будет, за исключением притока каких-то средств тем филиалам иностранных компаний, которые здесь уже открыты.