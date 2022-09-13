Дожди и от +30 до +5: синоптики рассказали, какой будет погода на этой неделе

Дожди и от +30 до +5: синоптики рассказали, какой будет погода на этой неделе

Начавшаяся неделя будет характеризоваться переменчивой погодой – от жаркой до прохладной.

По прогнозам синоптиков, во вторник будет до +19 градусов, в среду потеплеет до +25, а с четверга – до +30 градусов. К концу недели дневная температура установится в пределах +20 градусов, а ночью будет до +5, сообщает moldpres.md.

Кроме того, неделя будет дождливой. Наибольшее количество осадков прогнозируется в центре и на севере страны, на юге также возможна периодическая облачность с кратковременными дождями.

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