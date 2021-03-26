Дождались: конец недели будет тёплым и солнечным

Дождались: конец недели будет тёплым и солнечным

По прогнозам метеорологов, последние выходные марта окажутся по-весеннему солнечными и тёплыми.

На выходных воздух значительно прогреется, ожидается переменная облачность. В воскресенье в некоторых районах может пройти небольшой дождь. Ветер – северо-западный, слабый до умеренного, пишет moldpres.md.

Температура воздуха в пятницу и субботу ночью будет колебаться от минус 1 до плюс 4 градусов, а в воскресенье – между 1-6 градусами тепла. Дневная температура составят от +9 до +15°C.

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