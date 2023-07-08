Дождь в субботу и небольшое снижение температуры: погода на сегодня и завтра

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По прогнозам синоптиков, в эти выходные жара немного спадёт. В субботу в столице ожидаются дожди, а максимальная температура воздуха составит 24 градуса (с 16.00 до 17.00).

В ночь на воскресенье столбики термометров опустятся до 16 градусов. Днём максимальная температура составит +27, осадков не предвидится. Такая же погода будет и в понедельник, а уже со вторника в Молдову вернётся жара.

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