Дождь в субботу и небольшое снижение температуры: погода на сегодня и завтра

Дождь в субботу и небольшое снижение температуры: погода на сегодня и завтра

По прогнозам синоптиков, в эти выходные жара немного спадёт. В субботу в столице ожидаются дожди, а максимальная температура воздуха составит 24 градуса (с 16.00 до 17.00).

В ночь на воскресенье столбики термометров опустятся до 16 градусов. Днём максимальная температура составит +27, осадков не предвидится. Такая же погода будет и в понедельник, а уже со вторника в Молдову вернётся жара.

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