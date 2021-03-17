Доза жизни

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О том, как проходит кампания по прививанию от COVID-19

2 марта в Республике Молдова началась вакцинация от коронавируса препаратом британского производства AstraZeneca, пожертвованным нашей стране соседней Румынией.

Решения – за странами

28 февраля в РМ было доставлено 21,6 тыс. доз вакцины из партии в 200 тысяч доз, обещанной президентом Румынии Клаусом Йоханнисом во время его визита в Кишинёв в декабре 2020 года. 4 марта мы получили вторую партию в количестве 14,4 тыс. доз с платформы COVAX.

Как предусмотрено планом вакцинации, сначала прививают медицинский персонал, работающий на первой линии борьбы с пандемией. На день сдачи номера газеты «АиФ в Молдове» в печать было привито более 13 тысяч медицинских работников.

Однако аккурат в ту неделю, когда в Молдове стартовала кампания по вакцинации, в иностранных СМИ стала появляться информация о том, что ряд стран на время приостанавливают прививание препаратом AstraZeneca: одни аргументируют его низкой эффективностью, другие ссылаются на побочные эффекты – образование тромбов и тяжёлые нарушения свёртываемости крови. Пока решили повременить с введением данной вакцины своим гражданам Австрия, Германия, Дания, Исландия, Италия, Норвегия, Люксембург, Латвия, Литва и Эстония.

В связи с временной приостановкой процесса вакцинации партией AstraZeneca ABV 2856 в Румынии сообщаем, что вакцины из этой партии не используются на территории Республики Молдова. 21 600 доз вакцины AstraZeneca, полученные в виде пожертвования из Румынии, являются частью партии AstraZeneca ABV 6096.

Не из той партии

Временно приостановила прививание против коронавируса партией AstraZeneca ABV 2856 и Румыния. Но Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты Молдовы поспешило успокоить своих граждан, особенно прививающихся на первом этапе. «В связи с временной приостановкой процесса вакцинации партией AstraZeneca ABV 2856 в Румынии сообщаем, что вакцины из этой партии не используются на территории Республики Молдова. 21 600 доз вакцины AstraZeneca, полученные в виде пожертвования из Румынии, являются частью партии AstraZeneca ABV 6096», – отмечается в пресс-релизе Минздрава.

Также в сообщении говорится, что специалисты по иммунизации и структуры, ответственные за управление кампанией по вакцинации против COVID-19 в Республике Молдова, следят за ходом процесса и тщательно анализируют каждый случай с побочными реакциями.

Обычная реакция

На прошедшей в середине минувшей недели в Минздраве пресс-конференции врач-эпидемиолог Национального агентства общественного здоровья Лаура Цуркан сообщила, что побочные реакции после введения вакцины от COVID-19 отмечены у 3,6% привитых в РМ.

– Реакции изучаются сначала на местах, а впоследствии и комиссией по классификации поствакцинальных реакций на национальном уровне, – сказала Л. Цуркан. – Все реакции вписываются в категории от лёгких до умеренных – это чувствительность в месте введения вакцины, утомляемость, слабость, головная, мышечная, суставная боль, озноб, повышенная температура. Повышение температуры до 37–38,5 градуса – это нормальное явление после введения любой вакцины и не должно вызывать беспокойства ни у населения, ни у медицинских работников. У некоторых людей так организм реагирует на формирование антител. Все побочные явления появились в течение 24 часов с момента введения вакцины и исчезли через 1–2 дня.

Следует также отметить, что 12 марта парламент Молдовы одобрил законопроект, упрощающий процедуру закупки вакцины от коронавируса, а правительство на прошлой неделе приняло решение выделить Минздраву из своего резервного фонда 60 миллионов леев на закупку 330 тысяч доз вакцины против COVID-19.

Анастасия Погодина