Доза в срок

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О том, что граждан РМ не прививали просроченными вакцинами от COVID-19

В середине декабря Счётная палата заслушала отчёт аудиторов, проверивших, достаточные ли меры были приняты компетентными органами нашей страны, чтобы обеспечить граждан РМ вакцинами и выработать коллективный иммунитет от коронавируса. Минздрав не со всеми данными согласился.

Счёт – да не тот

Аудиторы выявили нарушения, среди которых названы и выдача поддельных сертификатов о прививании (более 71 тыс.), и исчезновение доз вакцин (11 тыс.), и введение людям вакцин от COVID-19 с истекшим сроком годности (около 7 тыс.), и ряд других.

Такие новости вызвали как возмущение в обществе, так и тревогу среди привившихся, которых волновал вопрос о введении просроченных вакцин, – поди знай, кому достались они. Тревожит это и многих читателей «АиФ в Молдове».

Тогда Министерство здравоохранения опровергло приведённые Счётной палатой данные о введении препаратов с истекшим сроком годности, заверив, что условие о соблюдении требования по срокам является приоритетом и проверяется как медицинскими учреждениями, так и Национальным агентством общественного здоровья.

«Выводы, представленные Счётной палатой, основаны на данных, взятых из реестра прививок, и относятся к периоду 30 мая – 31 августа 2021 года. Мы заявляем, что вакцины с истекшим сроком годности не вводились и сбор, а иногда и задержка введения данных, не имеют ничего общего с использованием дозы. В то время система записи информации была недостаточно развита, из-за чего допускались технические ошибки при регистрации. Эта информация была представлена и Счётной палате на этапе рассмотрения отчёта, и во время презентации. Поэтому представители Минздрава выражают несогласие с толкованиями, изложенными в отчёте. Кроме того, хотим сообщить, что в реестре нет записи, подтверждающей выводы Счётной палаты. Такие выводы могут быть сделаны только при оценивании всего потока доз вакцины – поступление, введение и утилизация…», – говорится в пресс-релизе Минздрава от 16 декабря.

Тогда же руководство медицинского госведомства объявило о создании специальной комиссии. Ей вменялось в обязанность проверить правильность использования вакцин в медико-санитарных учреждениях и центрах вакцинации, на которые ссылаются в отчёте аудиторы Счётной палаты. О результатах проверки пообещали рассказать в самые короткие сроки.

Вероятность ошибок при регистрации вакцины в системе стала возможной из-за чрезмерной загруженности, высокой степени физического и морального истощения медицинских работников, ответственных за кампанию иммунизации.

Сбой системы

Через две недели министр здравоохранения Алла Немеренко на пресс-конференции подтвердила, что гражданам Молдовы не было сделано ни одной дозы вакцины с истекшим сроком годности, но признала, что были допущены ошибки при вводе данных о прививании в систему электронного учёта этой процедуры.

Из объяснений главы Минздрава следовало, что медработники при регистрации в системе введённой гражданину дозы выбирали тип препарата и серию из составленного ранее списка, в который были включены все серии полученных Молдовой вакцин – как имеющихся на тот момент, так и уже использованных.

– Эти недостатки в системе привели к ошибочному выбору серии вакцины при введении данных, – заявила А. Немеренко. – Вероятность ошибок при регистрации вакцины в системе стала возможной из-за чрезмерной загруженности, высокой степени физического и морального истощения медицинских работников, ответственных за кампанию иммунизации, проводимую в ускоренном темпе летом 2021 г. с марафонами вакцинации, параллельно с обеспечением всех других обязанностей и на фоне кадрового кризиса на местах.

В Минздраве утверждают, что данные о вакцинации граждан уже исправлены, были введены фильтры, которые не позволяют допускать подобных ошибок.

Что касается подозрений о выдаче липовых сертификатов, то в медицинском госведомстве не отрицают их наличие и заявляют, что с самого начала поставили в известность правоохранительные органы о существовании таких нарушений.

Анастасия Погодина