Доверчивый бендерчанин попался на уловки мошенника

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В милицию Бендер поступило заявление от 32-летнего горожанина. Мужчина сообщил, что его обманули.

Несколько месяцев назад он продал в рассрочку свою машину. Под расписку и оплату в 30% от общей суммы автомобиль Mercedes перешёл к другому владельцу. По письменной договорённости новый хозяин должен был выплачивать оставшуюся сумму в течение полугода, но деньги не отдавал, а встреч и телефонных разговоров избегал.

Выяснилось, что купленный в рассрочку автомобиль 27-летний мужчина сразу обменял на другой. Новый владелец тоже продал его.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело, ведётся разбирательство.

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