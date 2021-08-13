Доступ в Международный аэропорт Кишинёва будет разрешён только путешественникам

Доступ в Международный аэропорт Кишинёва будет разрешён только путешественникам

Провожающие и встречающие находиться в здании не смогут. Соответствующее решение приняла сегодня Национальная чрезвычайная комиссия по здравоохранению.

Кроме того, было решено, что от 14-дневного карантина по прибытии в Молдову освобождаются:

  • граждане, прошедшие полный курс вакцинации,
  • те, у кого есть отрицательный ПЦР-тест, сделанный не ранее, чем за 72 часа до въезда;
  • граждане, у которых есть справка о том, что они переболели коронавирусом за последние полгода, или справка о наличии антител.

Остальные заполнят заявление и будут находиться на карантине 14 дней. Прервать его можно на 7-й день в случае отрицательного теста на коронавирус. Исключение составляют дети до 12 лет включительно, студенты, граждане, прибывающие с лечения за границей, экипажи самолётов.

Решение вступает в силу с понедельника, 16 августа.

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