Доступ посетителей в парки Кишинёва может быть закрыт после 23.00

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С соответствующим предложением на заседании глав служб примарии выступила руководитель Ассоциации по управлению зелёными насаждениями Виктория Коваль.



По её словам, муниципалитет вложил огромные средства в развитие парков, и весь этот труд должны быть защищён. В связи с этим для каждого столичного парка будет подготовлен план мер, в том числе индивидуальный график работы, передаёт deschide.md.

– Сейчас доступ в парки открыт круглосуточно, а некоторые посетители ведут себя безобразно. Доступ в парки должен быть ограничен. Также должны быть обустроены входы, с помощью которых можно было бы это контролировать, – отметила Коваль.

В этом контексте вице-примар Кишинёва Илие Чебан напомнил об аварии, которая произошла неделю назад, когда водитель заехал на автомобиле в парк. Он отметил, что доступ в парки на личных авто тоже должен быть строго запрещен.

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