Доступ к компенсациям в сельском хозяйстве будет упрощен

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Министерство сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды упростит процедуру подачи заявок для получения доступа к компенсациям, предоставленным правительством для возмещения ущерба, нанесенного засухой текущего года. Об этом заявил вчера на встрече с инициативной группой протестующих фермеров министр Ион Пержу.

– По итогам диалога мы пришли к консенсусу. На следующем заседании правительства мы внесем поправки в Положение об установлении порядка предоставления компенсации для снижения ущерба от последствий стихийных бедствий на урожай 2020 года. Таким образом Минздрав упростит процедуру подачи заявок для экономических агентов, потерявших более 60% урожая и имеющих право на получение компенсации, – уточнил Пержу.

Так, будет исключена необходимость предоставления выписки из Реестра недвижимого имущества или Реестра договоров аренды. Вместо этого фермеры должны будут представить сертификат, подтверждающий площадь сельскохозяйственных земель, принадлежащих им или обработанных ими с указанием выращиваемых культур. Документ выдается местным государственным органом/примарией, на территории которого фермер осуществляет свою деятельность, передаёт moldpres.md.

– Мы надеемся, что внесенные изменения сократят период подготовки заявки, а финансовые средства быстрее дойдут до сельхозпроизводителей для начала осенних сельскохозяйственных работ, – подчеркнул министр.

На встрече также были рассмотрены вопросы, связанные со сбором, оценкой и обработкой данных о зарегистрированных потерях. Были даны конкретные ответы и решения на все вопросы присутствующих, в том числе касающиеся будущих планов: прямые выплаты за гектар и за каждую голову животного; развитие ирригационных систем; разработка политики развития животноводческого сектора и политики постинвестиционного субсидирования.

Согласно решению исполнительной власти, Министерство сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды через Агентство по интервенциям и платежам в сельском хозяйстве выделит сто миллионов леев из Национального фонда развития сельского хозяйства и окружающей среды для предоставления компенсаций для уменьшения ущерба от стихийных бедствий 2020 года.

В этом году из 415 тысяч гектаров посевов зерновых первой группы почти 200 тысяч пострадали от засухи и других стихийных бедствий более чем на 60%.

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