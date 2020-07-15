Доступ граждан Молдовы в Болгарию запрещен до 31 июля включительно

Доступ граждан Молдовы в Болгарию запрещен до 31 июля включительно

Посольство Республики Молдова в Республике Болгария сообщает, что, в соответствии с приказом Министерства здравоохранения этой страны от 15 июля, въезд гражданам ряда стран, в том числе Молдовы, запрещен до 31 июля включительно. Ограничение распространяется и на пассажиров, путешествующих транзитом. 

Исключения могут быть сделаны только для граждан, оказавшихся в затруднительной ситуации, однако такие заявки будут рассматриваться в отдельном порядке. Подать их можно посредством электронной почты – sofia@mfa.gov.md.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране. 

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md