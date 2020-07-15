Доступ граждан Молдовы в Болгарию запрещен до 31 июля включительно

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Посольство Республики Молдова в Республике Болгария сообщает, что, в соответствии с приказом Министерства здравоохранения этой страны от 15 июля, въезд гражданам ряда стран, в том числе Молдовы, запрещен до 31 июля включительно. Ограничение распространяется и на пассажиров, путешествующих транзитом.

Исключения могут быть сделаны только для граждан, оказавшихся в затруднительной ситуации, однако такие заявки будут рассматриваться в отдельном порядке. Подать их можно посредством электронной почты – sofia@mfa.gov.md.

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