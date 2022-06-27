Доступ автомобилей в столичные парки ограничат

Доступ автомобилей в столичные парки ограничат

На въезде в столичные парки будут установлены шлагбаумы. Об этом заявил зампримара Илие Чебан на сегодняшнем совещании глав муниципальных служб.

По его словам, после нескольких проверок власти установили, что на подъездах к паркам паркуются автомобили, что наносит ущерб газонам и оросительной системе.

– Возле парков достаточно парковочных мест. Поэтому я призываю установить препятствия и ограничить доступ автомобилей в парки. На территорию смогут въезжать только специализированные транспортные средства, обеспечивающие санитарию, – подчеркнул Чебан.

В то же время вице-примар поручил проверить все детские площадки в столичных парках, чтобы они соответствовали нормам безопасности, пишет moldpres.md.

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