Достойный поступок: житель Оргеева принёс в полицейский участок кошелёк, найденный на автовокзале

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Благодаря этому молодой человек, потерявший кошелёк, остался при своих документах.

Житель Оргеева принёс кошелёк в полицейский участок и рассказал правоохранителям, что нашёл его на автовокзале. В связи с тем, что в нём находились документы, удостоверяющие личность, владельца имущества удалось быстро идентифицировать. Молодого человека пригласили в полицейский участок, чтобы забрать кошелёк.

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