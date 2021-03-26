Достойный поступок: житель Оргеева принёс в полицейский участок кошелёк, найденный на автовокзале

Достойный поступок: житель Оргеева принёс в полицейский участок кошелёк, найденный на автовокзале

Благодаря этому молодой человек, потерявший кошелёк, остался при своих документах. 

Житель Оргеева принёс кошелёк в полицейский участок и рассказал правоохранителям, что нашёл его на автовокзале. В связи с тем, что в нём находились документы, удостоверяющие личность, владельца имущества удалось быстро идентифицировать. Молодого человека пригласили в полицейский участок, чтобы забрать кошелёк.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране. 

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md