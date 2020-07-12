Достойный поступок: отец и сын принесли в полицейский участок найденные в банкомате деньги

Достойный поступок: отец и сын принесли в полицейский участок найденные в банкомате деньги

Инцидент произошел сегодня в Кагуле. Девушка воспользовалась банкоматом, расположенным на улице Штефана чел Маре, 23. Карточку она забрала, а вот деньги забыла. 

Подошедшие к банкомату после нее отец и сын обнаружили средства и принесли их в полицейский участок. Как говорится на странице инспектората, деньги ждут свою законную владелицу. Правоохранители также благодарят мужчин за проявленные воспитанность и честность.

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Комментарии (1)

  1. Это говнобанкомат говнобанка. В нормальном банкомате через пять секунд деньги уходят обратно в банкомат с возвращением на счет клиента.

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