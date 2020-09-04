Доставал насос и сорвался: в Страшенах спасли мужчину, упавшего в колодец

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Накануне днём сотрудники ГИЧС отправились на выезд в село Кожушна Страшенского района. Помощь понадобилась 54-летнему мужчине, упавшему в 9-метровый колодец.

По предварительной информации, он хотел вытащить насос, но по неосмотрительности упал. Пострадавшего доставили в больницу. Серьёзных травм у него нет.

По данным ГИЧС, за последние 24 часа помощь спасателей и пожарных потребовалась в 62 чрезвычайных ситуациях.

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