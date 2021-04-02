Достать зонты: первые выходные апреля будут дождливыми

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По данным синоптиков, погода на этих выходных будет преимущественно облачной и дождливой.

В субботу днём ​​воздух прогреется до 10-15 градусов тепла, местами пройдут небольшие дожди. В ночное время термометры покажут до -3°C.

В воскресенье днём температура будет колебаться от 7 до 12 градусов тепла, а ночью – от минус 1 до плюс 4 градусов. По всей стране пройдут дожди и будет пасмурно, пишет moldpres.md.

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