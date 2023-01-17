Досталось за критику: бойцовский стафф покусал мужчину, с которым дрался его хозяин

0

В Рыбнице в результате драки и нападения собаки бойцовской породы пострадал мужчина.

Нетрезвый 41-летний местный житель громко высказался в адрес проходившей мимо него пары с собакой. Главе семьи это не понравилось, он попытался выяснить, чем он и его супруга вызвали такую реакцию. Однако спор быстро перерос в потасовку.

Пока мужчины выясняли отношения кулаками, женщина стояла в стороне и держала собаку за поводок. В какой-то момент пёс бросился на чужого и укусил его за голову.

Очевидцы вызвали правоохранителей и неотложку. Врачи “скорой” оказали мужчине первую медпомощь. Убедившись, что его жизни ничего не угрожает, пациента отпустили домой.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.