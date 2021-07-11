Досрочные выборы: ситуация на 8.00

Досрочные выборы: ситуация на 8.00

В 07.00 все участки в стране были открыты. Голосование проходит в нормальном режиме, сообщил на брифинге для прессы председатель ЦИК Дорин Чимил. Открылись и многие участки за рубежом, где уже активно голосуют наши сограждане. 

Стоит отметить, что за ходом голосования следят более 2400 наблюдателей. Участки будут работать до 21.00.

Следующий брифинг ЦИК состоится в 12.00. Первые результаты голосования будут объявлены после 22.00.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md