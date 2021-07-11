Досрочные выборы: ситуация на 8.00

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В 07.00 все участки в стране были открыты. Голосование проходит в нормальном режиме, сообщил на брифинге для прессы председатель ЦИК Дорин Чимил. Открылись и многие участки за рубежом, где уже активно голосуют наши сограждане.

Стоит отметить, что за ходом голосования следят более 2400 наблюдателей. Участки будут работать до 21.00.

Следующий брифинг ЦИК состоится в 12.00. Первые результаты голосования будут объявлены после 22.00.

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