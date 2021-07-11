Досрочные выборы: ситуация на 16.00

Досрочные выборы: ситуация на 16.00

К этому часу проголосовало более 1 млн избирателей. Об этом на брифинге сообщил председатель Центральной избирательной комиссии Дорин Чимил.

Он также отметил, что выборы можно считать состоявшимися, так как в них приняли участие уже более 33%. Голосование на участках проходит в нормальном режиме. За рубежом к избирательным урнам вышли 140 тысяч граждан.

Был закрыт избирательный участок в Японии, где в голосовании принял участие 41 человек. Также была прекращена деятельность избирательного участка в Китае. В то же время открылись избирательные участки в США.

Председатель ЦИК призвал соотечественников за рубежом соблюдать общественный порядок и не нарушать санитарные меры. Следующий брифинг Центральной избирательной комиссии состоится в 19:00.

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