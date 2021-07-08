Досрочные выборы: печать бюллетеней завершена, их передают окружным избирательным советам

Досрочные выборы: печать бюллетеней завершена, их передают окружным избирательным советам

Кишинёвская типография передала Центральной избирательной комиссии 3,5 миллиона бюллетеней, напечатанных для досрочных парламентских выборов 11 июля. Их отправят окружным избирательным советам. 

Согласно информации, представленной ЦИК, сотрудники полиции сопровождают перевозку бюллетеней и будут охранять их до дня голосования.

Ранее 726700 бюллетеней, предназначенных для избирательных участков за рубежом, были отправлены за границу дипломатической почтой.

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