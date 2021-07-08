Досрочные выборы: печать бюллетеней завершена, их передают окружным избирательным советам

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Кишинёвская типография передала Центральной избирательной комиссии 3,5 миллиона бюллетеней, напечатанных для досрочных парламентских выборов 11 июля. Их отправят окружным избирательным советам.

Согласно информации, представленной ЦИК, сотрудники полиции сопровождают перевозку бюллетеней и будут охранять их до дня голосования.

Ранее 726700 бюллетеней, предназначенных для избирательных участков за рубежом, были отправлены за границу дипломатической почтой.

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