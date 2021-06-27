Досрочные выборы: начат приём заявок на голосование с помощью мобильной урны

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С 27 июня по 10 июля включительно можно подавать заявления о голосовании по месту нахождения на досрочных парламентских выборах. Так, избиратели, которые по причине здоровья или в связи с другими вескими основаниями не смогут прийти на участок в день голосования, могут запросить мобильную урну.

Заявления подаются в письменном виде до 18.00 дня, предшествующего дню голосования, на избирательный участок по месту прописки/жительства. В день голосования запросить мобильную урну можно до 15.00, приложив к заявлению медицинскую справку. В контексте пандемии граждане с симптомами коронавируса могут проголосовать в день выборов до 15.00 по месту нахождения без предъявления справки.

Граждане, которые не могут самостоятельно подать заявление на участок по месту жительства, могут прибегнуть к помощи членов семьи или соцработников. В случае людей с нарушениями зрения заявки принимаются и в устной форме.

Досрочные парламентские выборы в Молдове пройдут 11 июля.

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