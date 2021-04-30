Досрочные выборы: “каприз” Майи Санду обойдётся стране в 125 млн леев

Досрочные выборы: “каприз” Майи Санду обойдётся стране в 125 млн леев

Центральная избирательная комиссия утвердила на сегодняшнем заседании смету расходов на организацию и проведение досрочных парламентских выборов, намеченных на 11 июля текущего года. Траты предварительно оценены в 125 миллионов 46 тысяч леев.

Данные средства предстоит изыскать правительству. Ранее сообщалось, что ни в государственном бюджете, ни в резервном фонде их нет.

Председатель ПСРМ Игорь Додон неоднократно отмечал, что на деньги, которые Санду хочет потратить на выборы, можно купить почти миллион доз вакцин от коронавируса.

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