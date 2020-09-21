Дорожный сбор в Молдове может быть отменён. Налог предлагают включить в стоимость топлива (ВИДЕО)

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Министерство финансов вынесло на публичные консультации проект налоговой политики на 2021 год. Документ включает ряд предложений, предусматривающих дополнительную поддержку экономической сферы. Подробнее об этом на брифинге для прессы рассказал Ион Кику.

– В первую очередь мы хотим снизить в будущем году НДС на удобрения и другие элементы для сельского хозяйства, соответственно, у нас будет квота в 20% как для первичной сельскохозяйственной продукции, так и для удобрений и материалов, которые используются аграриями. Мы считаем, что таким образом будут устранены некоторые существующие проблемы, – рассказал Ион Кику.

Еще один важный момент – устранение двойного налогообложения дивидендов. Правительство намерено искоренить эту практику.

– Кроме того, есть предложение об исключении дорожного налога. Финансовая часть будет включена в акциз. Таким образом, будет серьезно уменьшено административное бремя, а граждане будут платить за использование дорог по факту. Если владелец транспортного средства не использует дороги, тогда он, естественно, не платит. Есть и другие элементы. Мы начинаем консультации и готовы рассмотреть и другие предложения, – подытожил премьер.

Стоит отметить, что с инициативой аннулирования дорожного сбора в начале этого года выступил Игорь Додон.

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