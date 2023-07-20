Дорожный фонд получит ещё 736 млн леев. На что пойдут деньги?

Дорожный фонд получит ещё 736 млн леев. На что пойдут деньги?

Ещё 736 млн леев будет выделено на содержание 5951 км национальных трасс и ремонт дорог в регионах. Правительство утвердило поправки в программу распределения средств Дорожного фонда на 2023 год. 

Из этой суммы более 123 млн леев направят на текущее содержание дорог и тротуаров в летний период, а 35 тыс. леев — на покрытие расходов в зимний период и начало подготовки запасов противогололёдных материалов на зиму 2023-2024 года, передаёт yellowpages.md.

Для регулярного содержания дорог сумму увеличили на 33 млн леев, а на ремонт региональных дорог выделят 500 млн леев. На капитальный ремонт дорог и мостов предоставят дополнительные 8,7 млн леев.

При этом на управление дорог общего пользования дополнительно выделят 39,7 млрд леев. Дело в том, что Международный арбитражный суд решил, что нужно полностью оплатить дорожные работы и долги одной строительной компании.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране. 

Facebook Комментарии
Share Button

Sorry, comments are closed for this post.

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 21-14-01 / e-mail: info@aif.md
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md