Дорожный фонд получит ещё 736 млн леев. На что пойдут деньги?

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Ещё 736 млн леев будет выделено на содержание 5951 км национальных трасс и ремонт дорог в регионах. Правительство утвердило поправки в программу распределения средств Дорожного фонда на 2023 год.

Из этой суммы более 123 млн леев направят на текущее содержание дорог и тротуаров в летний период, а 35 тыс. леев — на покрытие расходов в зимний период и начало подготовки запасов противогололёдных материалов на зиму 2023-2024 года, передаёт yellowpages.md.

Для регулярного содержания дорог сумму увеличили на 33 млн леев, а на ремонт региональных дорог выделят 500 млн леев. На капитальный ремонт дорог и мостов предоставят дополнительные 8,7 млн леев.

При этом на управление дорог общего пользования дополнительно выделят 39,7 млрд леев. Дело в том, что Международный арбитражный суд решил, что нужно полностью оплатить дорожные работы и долги одной строительной компании.

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