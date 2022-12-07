Дорожные службы всю ночь боролись с обледенением в столице

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А с сегодняшнего утра проводятся проверки тротуаров, дорог и дворов. Противогололёдный материал распределяется по мере необходимости.

За ночь все дороги, все главные и второстепенные магистрали, а также подъездные пути к пригородным населённым пунктам также были обработаны противогололёдным материалом.

Граждан призывают проявлять осторожность, так как опасность гололёда сохраняется.

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