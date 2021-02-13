Дорожные службы ведут борьбу с гололёдом на трассах

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Дорожное движение на национальных трассах обеспечивается в зимних условиях.

По данным администрации дорог, этой ночью по всей стране были зафиксированы низкие температуры. В северных районах шёл снег, в некоторых регионах на дорогах образовалась гололедица.

В этот период на севере страны проводились патрулирование и работы по уборке снега и обработке проезжей части противогололёдными материалами. В технологическом процессе участвовали 157 единиц спецтехники и 153 дорожных рабочих, пишет moldpres.md.

Государственная администрация дорог предупреждает водителей о необходимости строгого соблюдения ПДД и должного оснащения автомобилей в зимних условиях. В случае возникновения трудностей участники дорожного движения могут позвонить по телефонам: 22-55-30; 74-89-61; 060 477 117.

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