Дорожные службы приступили к подготовке к зимнему периоду

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ГП “Государственная администрация автомобильных дорог” начало подготовку национальных дорог общего пользования к холодному сезону 2022-2023 гг.

Для обслуживания дорожной сети предприятие заключило договоры о совместной работе в территориях с АО “Drumuri”.

– Приняты меры по подготовке дорог и дорожных предприятий к работе в зимний сезон 2022-2023 гг. Для выполнения работ по уборке снега и распределения противобуксовочного материала на дорогах общего пользования предполагается привлечь 517 единиц дорожной техники, — уточнили в ведомстве, пишет moldpres.md.

Для борьбы с гололедицей подготовлено более 31 000 тонн спецматериала, в том числе 9 500 тонн технической соли, и более 45 000 тонн песка.

Для дополнительного использования снегоуборочной техники и повышения эффективности работ будут заключаться прямые договоры с хозяйствующими субъектами в территориях.

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