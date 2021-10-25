Дорожные “итоги” уикенда: 41 водитель оштрафован за езду в нетрезвом виде

Дорожные “итоги” уикенда: 41 водитель оштрафован за езду в нетрезвом виде

За минувшие выходные патрульные выявили более 40 водителей, которые сели за руль в состоянии алкогольного опьянения.

Согласно статистике за 9 месяцев этого года, пьянство за рулём стало причиной 96 дорожно-транспортных происшествий. 13 человек погибли, 113 получили различные травмы.

Управление транспортным средством в нетрезвом виде наказывается штрафом в размере до 25 тысяч леев или общественными работами от 40 до 60 часов. Кроме того, пишет moldpres.md, нарушителей лишают права управлять автомобилем на срок до года.

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