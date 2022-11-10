Дорожное движение по улице Измаил возобновлено

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С сегодняшнего дня возобновляется дорожное движение на улице Измаил, на участке между улицей Букурешть и бул. Штефана чел Маре, в обе стороны.



Работы по ремонту ливневой канализации на данном участке были сложными и необходимыми. Они являются частью проекта по реабилитации улицы 31 августа 1989 года. Существующий ливневой сток пришел в негодность и не мог улавливать воду, поступающую со стороны Телецентра, передает ipn.md.

Так, согласно проекту были построены два новых приемника для увеличения пропускной способности коллекторной сети. Этими работами завершаются все работы на ливневой канализации в рамках данного проекта.

Далее будут проведены работы по ремонту тротуаров и проезжей части, чтобы к концу этого месяца на участке между улицами Измаильская и Чуфля был нанесен слой биндера, чтобы можно было снова открыть дорогу для движения.

Напомним, что улица была закрыта с пятницы, 4 ноября.

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