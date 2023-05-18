Дорожное движение по проспекту Дачия частично перекрыто: как будет ездить общественный транспорт

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Примария муниципия Кишинев сообщает, что с 18 по 21 мая дорожное движение по проспекту Дачия будет частично перекрыто. Данная мера связана с ремонтом полосы, предназначенной для движения общественного транспорта.

В указанный период движение общественного транспорта будет реорганизовано следующим образом:

По полосе в сторону сектора Центр (18-19 мая):

троллейбус №17: бул. Траян – бул. Дечебал – бул. Ю. Гагарин – ул. К, Негруцци – ул. Чуфля – ул. Букурешть – ул. Измаил, а далее по установленному маршруту;

троллейбус №22: бул. Дачия – бул. Дечебал – бул. Ю. Гагарин – ул. К. Негруцци – бул. Штефан чел Маре, а далее по установленным маршрутам.

В сторону Ворот города (20-21 мая):

троллейбус №2: бул. Штефан чел Маре – ул. К, Негруцци – бул. Ю. Гагарин – бул. Дечебал – бул. Траян, а далее по установленному маршруту.

троллейбус №22: бул. Штефан чел Маре- ул. К. Негруцци – бул. Ю. Гагарин – бул. Дечебал – ул. Н. Зелинский – ул. Христо Ботев – ул. Индепенденцей – бул. Дачия, а далее по установленному маршруту.

Автобусы и троллейбус №30 будут ходить по установленным маршрутам, но не будут останавливаться в “карманах”, предназначенных для общественного транспорта, а рядом с установленными поблизости дорожными знаками:

в сторону Центра – между бул. Дачия и ул. Н. Зелинский.

в сторону Ворот города – между ул. Христо Ботев и бул. Траян.

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