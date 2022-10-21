Дорожное движение по бульвару Дачия частично перекрыто: маршруты троллейбусов изменены

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С 21 по 23 октября будет частично перекрыто дорожное движение по бульвару Дачия. Данная мера связана с проведением ремонтных работ.

Так, движение общественного транспорта будет реорганизовано следующим образом:

троллейбусы №17 и №22 в сторону сектора Центр перенаправлены на бул. Дечебал – вокзал, а далее по установленному маршруту.

в сторону сектора Центр перенаправлены на бул. Дечебал – вокзал, а далее по установленному маршруту. троллейбус №30 – будет ездить по своему маршруту, но не заезжать на отдельную полосу.

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