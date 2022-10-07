Дорожное движение на одном из перекрёстков в центре столицы перекроют на два дня

0

В связи с проведением ремонтных работ на перекрёстке улиц Букурешть и Тигина будет перекрыто дорожное движение. Участок будет недоступен 8 и 9 октября.

Троллейбус №28 будет ездить следующим образом:

Туда: ул. Чеукарь – ул. Каля Орхеюлуй – бул. Ренаштерий Национале – бул. Г. Виеру – ул. К, Тэнасе – ул. Митрополит Г. Бэнулеску-Бодони – бул. Штефан чел Маре – 31 Августа – ул. А. Пушкин – бул. Штефан чел Маре – бул. К. Негруцци и далее по установленному маршруту.

Обратно: ул. Буребиста – ул. Сармизеджетуза – бул. Дечебал – бул. Ю. Гагарин – бул. К, Негруцци – бул. Штефан чел Маре – ул. А. Пушкин и далее по установленному маршруту.

Транспорт будет перенаправлен на прилегающие улицы.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.