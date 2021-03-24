Дорожное движение на некоторых улицах столицы временно перекрыто

Дорожное движение на некоторых улицах столицы временно перекрыто

Примария муниципия Кишинёв сообщает, что с 24 по 26 марта дорожное движение на перекрёстке улиц Н. Димо и А. Сахаров будет перекрыто. Данная мера связана с выполнением работ по подключению нового водопровода.

В указанный период автобус №19 будет перенаправлен следующим образом: ул. Н. Димо – ул. А. Руссо – ул. Киев – ул. Т. Владимиреску, а далее по установленному маршруту.

Кроме того, с 23 по 26 марта будет перекрыто движение на перекрёстке улиц А. Хыждеу и А. Влэхуцэ.

Профильные муниципальные службы просят извинений у граждан за причиненные неудобства. Водителей призывают соблюдать временно установленные дорожные знаки или объезжать перекрытые зоны.

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