Дорожное движение на некоторых улицах столицы временно перекрыто

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Примария муниципия Кишинёв сообщает, что с 24 по 26 марта дорожное движение на перекрёстке улиц Н. Димо и А. Сахаров будет перекрыто. Данная мера связана с выполнением работ по подключению нового водопровода.



В указанный период автобус №19 будет перенаправлен следующим образом: ул. Н. Димо – ул. А. Руссо – ул. Киев – ул. Т. Владимиреску, а далее по установленному маршруту.

Кроме того, с 23 по 26 марта будет перекрыто движение на перекрёстке улиц А. Хыждеу и А. Влэхуцэ.

Профильные муниципальные службы просят извинений у граждан за причиненные неудобства. Водителей призывают соблюдать временно установленные дорожные знаки или объезжать перекрытые зоны.

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