Дорожное движение на некоторых улицах столицы будет временно перекрыто

Дорожное движение на некоторых улицах столицы будет временно перекрыто

С 25 июля (22:00) по 26 июля (06:00) будет закрыто дорожное движение по улице Букурешть в периметре улиц Митрополит Гавриил Бэнулеску-Бодони и Мария Чеботарь.

Эта мера принимается в связи с проведением работ по реабилитации инженерных сетей, находящихся в управлении „Apă-Canal Chișinău”. Об этом сообщили в примарии муниципия Кишинев, передаёт ipn.md. 

Также в период с 27 июля по 30 сентября по улице Николае Йорга в периметре улиц Букурешть и Алексея Матеевича будут выполняться работы по восстановлению инженерных сетей. Их будут проводить ночью или в выходные дни, чтобы не мешать деятельности автоперевозчиков.

Водителям рекомендуется соблюдать требования временных дорожных знаков или избегать данные участки.

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