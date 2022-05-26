Дорожное движение на некоторых улицах столицы будет временно перекрыто

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Примария муниципия Кишинев сообщает, что в пятницу, 27 мая, с 08.00 до 16.00 будет перекрыто дорожное движение по улице Болгарской, в периметре улиц Митрополит Варлаам и Колумна. Ограничения связаны с проведением работ по очистке деревьев.



Кроме того, с 27 мая по 6 июня будет перекрыто дорожное движение на некоторых участках улицы А. Берардацци. Там будут проводиться работы по благоустройству и ремонту тротуаров.

Так, в период с 27 по 30 мая, включительно, будет перекрыто движение по улице А. Бернардацци в периметре улиц М. Еминеску и В. Александри. В период с 31 мая по 3 июня, включительно, будет перекрыт участок В. Александри – Армянская. А в период с 4 по 7 июня, включительно, доступа не будет к участку улиц Армянская и Болгарская.

Кроме того, с 27 мая по 30 июня будет перекрыто дорожное движение по улице О. Гибу, в периметре улиц Алба-Юлия и А. Маринеску. Там будут проводить работы по восстановлению водопроводных сетей.

Муниципальные службы приносят извинения за созданные неудобства. Водителей просят объезжать данные зоны.

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