Дорожное движение на некоторых улицах столицы будет временно перекрыто

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Примария муниципия Кишинёв сообщает, что 10 и 11 октября (с 08.00 до 17.00) будет частично перекрыто дорожное движение на улице Н. Димо на отрезке между улицами А. Руссо и А. Сахаров. Данная мера предпринята в связи с выполнением работ экономического агента по бетонированию верхних этажей жилого дома.



Кроме того, в период с 12 по 13 октября будет перекрыто дорожное движение на улице Триколорулуй на отрезке между улицами Штефан чел Маре и Дософтей. В этой зоне на строительной площадке будут демонтировать подъёмный кран.

Муниципальные службы просят граждан проявить понимание и приносят извинения за причиненные неудобства. Водителям, пересекающим участки, где будет приостановлено дорожное движение, настоятельно рекомендуется соблюдать временные дорожные указатели или объезжать данную зону.

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