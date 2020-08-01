Дорожное движение на некоторых улицах столицы будет временно перекрыто

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Примария муниципия Кишинёв сообщает, что в период с 1 августа (22:00) по 2 августа (06:00) будет перекрыто дорожное движение на улице Букурешть в периметре улиц Митрополит Гавриил Бэнулеску-Бодони и Мария Чеботарь. Эта мера принимается в связи с проведением работ по реабилитации инженерных сетей, находящихся в управлении „Apă-Canal Chișinău”.



Кроме того, в период с 1 по 7 августа будет частично перекрыто дорожное движение на перекрёстке бульвара Дмитрия Кантемира и улицы Льва Толстого. На этом участке будут проводится работы по восстановлению тепловых сетей.

В воскресенье, 2 августа, с 08:00 до 17:00, будет перекрыто дорожное движение на улице Албишоара в периметре между бульваром Юрия Гагарина и улицей Измаил в связи с выполнением топографических работ. Кроме того, в период с 3 августа по 2 ноября дорожное движение будет перекрыто во втором переулке Крамей в периметре улиц Моара Рошие и Крамей.

Водителям рекомендуется соблюдать требования временных дорожных знаков или избегать данные участки.

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